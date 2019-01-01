وول ستريت ترتفع في نهاية عام صعب

ارتفعت بورصة وول ستريت في تعاملات محدودة بعض الشيء اليوم الاثنين مع الاحتفالات بالعام الجديد ونهاية أسوأ عام مرت به الأسهم الأمريكية في عشر سنوات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 265.67 نقطة، أو ما يعادل 1.15 بالمئة، إلى 23328.07 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 21.21 نقطة، أو ما يعادل 0.85 بالمئة، إلى 2506.95 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 50.76 نقطة، أو 0.77 بالمئة، مسجلا 6635.28 نقطة.

