ارتفاع طفيف لأسعار النفط في ختام تعاملات اليوم

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا طفيفا في ختام تعاملات اليوم الاثنين، في ظل التفاؤل بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري في أعقاب إشادة رئيسي البلدين بالتقدم الذي تحققه المحادثات الثنائية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد قال أمس الأحد إنه أجرى "مكالمة طويلة وجيدة جدا" مع نظيره الصيني "شي جين بينج"، وأن التحرك نحو عقد اتفاق تجاري شامل بين الصين والولايات المتحدة يمضي بصورة جيدة.

في الوقت نفسه، نقلت وسائل الإعلام الرسمية في الصين عن الرئيس الصيني القول إنه يعتقد أن كلا الجانبين الأمريكي والصيني يرغبان في "تحقيق تقدم مستقر". وقد خففت التصريحات الإيجابية من الرئيسين الأمريكي والصيني المخاوف من استمرار الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 08ر0 دولار أي بنسبة 2ر0% إلى 41ر45 دولارا للبرميل تسليم شباط/فبراير المقبل. وكان النفط قد أنهى تعاملات يوم الجمعة الماضي بارتفاع قدره 72ر0 دولار أي بنسبة 6ر1% إلى 33ر45 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه أنهت أسعار النفط تعاملات كانون أول/ديسمبر الحالي ككل بانخفاض نسبته 9% تقريبا مقارنة بمستواها في بداية الشهر. كما أنهت الأسعار في تعاملات العام الحالي ككل بانخفاض نسبته 9ر2% مقارنة بمستواها في بداية العام.

