أثرياء أمريكا يخسرون 76 مليار دولار من ثرواتهم في 2018

أظهرت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء تراجع القيمة الإجمالية لثروات أثرياء الولايات المتحدة خلال العام الماضي بمقدار 76 مليار دولار بسبب تدهور أسعار الأسهم الأمريكية في كانون أول/ديسمبر الحالي، وذلك رغم وجود بعض الشخصيات التي زادت قيمة ثرواتها خلال العام الحالي.

وأشارت الوكالة إلى أن "مارك زوكربيرغ " مؤسس ورئيس شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سجل تراجعا حادا في ثروته خلال العام الماضي بسبب الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها الشبكة حيث انخفضت قيمة ثروته بمقدار 20 مليار دولار تقريبا لتصل إلى 53 مليار دولار.

وكان الأثرياء الصينيون "وانج جيانلين" و"جاك ما" و" ما هواتينج" ثلاثة من أكبر 10 خاسرين بين أثرياء العالم، في حين ضمت قائمة أكبر 50 ثري تراجعت ثرواتهم خلال العام الحالي 11 شخصا من الصين وهونج كونج وتسعة من الولايات المتحدة و4 من روسيا.

ومن بين الأثرياء الذين خرجوا من قائمة بلومبرج أندريه بابيس رئيس وزراء جمهورية التشيك الذي يمتلك شركة الكيماويات والمستلزمات الزراعية "أجريفيرت" والملياردير الروسي "أوليج ديبراسكا" الذي تراجعت قيمة ثروته بشدة نتيجة انهيار سهم شركة الألومنيوم الروسية العملاقة "روسال" على خلفية المخاوف من توقف بعض خطوط إنتاجها بسبب العقوبات الأمريكية.

في المقابل أدى انتشار لعبة الكمبيوتر "فورتنايت" إلى ارتفاع ثروة مطور ألعاب الكمبيوتر "تيم سويني" إلى 7.2 مليار دولار خلال العام الحالي، في حين وصلت ثروة "أوتري ستيفنس" إلى 11.4 مليار دولار بعد وصول عروض لشراء شركة "إنديفور إنيرجي ريسورسز" التي يمتلك حصة رئيسية فيها مقابل حوالي 15 مليار دولار.

وكان جيف بيزو مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" أكبر الرابحين في العالم خلال العام الحالي وذلك للسنة الثانية حيث زادت ثروته بمقدار 24 مليار دولار إلى 123 مليار دولار. ورغم ذلك فقد تراجعت ثروته مقارنة بأعلى مستوى لها في أيلول/سبتمبر الماضي بمقدار 45 مليار دولار.

وارتفعت ثروات أغنى أغنياء سنغافورة خلال العام الحالي بمقدار 2.5 مليار دولار إلى 38 مليار دولار. في الوقت نفسه تراجع إجمالي ثروات أغنياء الصين خلال العام الحالي بمقدار 76 مليار دولار تقريبا. ورغم ذلك فإن أغنى رجل في الصين وهو "لي جون" مؤسس شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية "شياومي كورب" أضاف إلى ثروته خلال العام الحالي 6ر8 مليار دولار.