قلق أوروبي متزايد من عواقب خروج بريطانيا "دون اتفاق"

بدأ القلق الأوروبي يتزايد من عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق"، وجاءت أحدث المواقف من بولندا، إذ أعرب وزير الخارجية البولندي أمس عن قلقه بشأن عواقب "بريكست" بدون اتفاق، وكذلك بشأن مصير المواطنين البولنديين الذين يعيشون في بريطانيا.

وبحسب "الألمانية"، صرح ياسيك تشابوتوفيتش وزير الخارجية البولندي بأن هذا الأمر "لن يكون في مصلحة الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "مثل هذه النتيجة ستؤثر في مئات الآلاف من المواطنين البولنديين الذين يعيشون في بريطانيا". وأشار إلى أن "حقوق مواطنيه لن تكون بنفس القوة في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم جيدا".

ودعا تشابوتوفيتش إلى بذل الجهود من أجل تجنب خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق.

واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن شروط خروجها من عضوية التكتل، ولكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيتم تمريره عند طرحه للتصويت بواسطة حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

ويُتوقع أن يقرر البرلمان البريطاني في كانون الثاني (يناير) بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه حكومة تيريزا ماي مع بروكسل.

وفي حالة عدم الموافقة على شروط الاتفاق، فستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 آذار (مارس) المقبل بدون اتفاق.

وارتفعت طلبات الحصول على جواز السفر الإيرلندي من بريطانيا بنسبة 22 في المائة في عام 2018 مقارنة بالعام السابق بسبب "بريكست"، بحسب أرقام وزارة الخارجية الإيرلندية.

وسُجل في عام 2018 قرابة 200 ألف طلب في جميع أنحاء المملكة المتحدة بما في ذلك إيرلندا الشمالية.

وأفادت الوزارة في بيان أن "عدد الطلبات من إيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة يستمرّ في الارتفاع منذ التصويت على "بريكست" في حزيران (يونيو) 2016".

وهذا العام، تلقى الجهاز الإيرلندي المكلف جوازات السفر 84855 طلبا من إيرلندا الشمالية و98544 طلبا من المملكة المتحدة، أي تم تسجيل "ارتفاع على التوالي بنسبة 2 في المائة و22 في المائة مقارنة بأرقام عام 2017".

وكان عام 2018 قياسيا بالنسبة إلى دبلن التي أصدرت في المجمل أكثر من 822 ألف جواز سفر.

واعتبر السيناتور نيال أودونجايل أن زيادة عدد الطلبات تبرر فتح مكتب جوازات سفر في إيرلندا الشمالية.

وأضاف في بيان "في الوقت الذي تتفاقم فيه فوضى "بريكست"، يطالب أشخاص أكثر فأكثر بحقّهم في الحصول على جواز سفر إيرلندي والجنسية الأوروبية.. من المهمّ أن تحصل هذه العملية من دون مشكلات".

من جهة أخرى، قال وودي جونسون السفير الأمريكي في بريطانيا أمس "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يمكن أن يزور بريطانيا في أيار (مايو) 2019 بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس)".

وأضاف لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" ردا على سؤال عما إذا كان يمكن تغيير موعد زيارة دولة دعته إليها رئيسة الوزراء البريطانية العام الماضي لتتزامن مع ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية "دعني أُسر لك.. أعتقد أن هذا سيكون وقتا مناسبا".

وزار ترمب بريطانيا في تموز (يوليو) ورغم أنها لم تكن زيارة دولة رسمية فقد التقى الملكة إليزابيث.

وسيكون الخروج نقطة تحول في علاقات بريطانيا الدبلوماسية مع العالم في الوقت الذي تحاول فيه إعادة تشكيل علاقاتها بأوروبا وتعزيز "علاقتها الخاصة" القديمة بالولايات المتحدة في ظل رئاسة ترمب.

وأجاب جونسون ردا على سؤال عما إذا كان ترمب يود أن يأتي مرة أخرى إلى بريطانيا في زيارة دولة، قائلا "أعتقد أن ترمب سيكون محبذا لها وتواقا إليها، لأن ذلك قيل عندما كان هنا.. لذلك إذا أمكننا أن نفعل ذلك فسيكون في اعتقادي شيئا إيجابيا".

وأضاف أن "طريقا مسدودة تواجه اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني، وهو ما يعني أن الشكل الذي سيكون عليه الخروج غير واضح، ومن الضروري أن يكون هناك حل لأن البلاد في احتياج إلى قيادة".

وكرر جونسون وجهة نظر ترمب القائلة إن الولايات المتحدة تتطلع إلى "اتفاق تجاري ثنائي شامل وسريع" مع بريطانيا بعد الخروج لكن هذا يبدو غير "ممكن" في ظل الشروط الراهنة التي وافقت ماي بمقتضاها على مسودة اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، حذر ترمب من أن مشروع اتفاق "بريكست" قد يعوق التوصل إلى اتفاق تجارة بين واشنطن ولندن.