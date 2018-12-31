ثالث أكبر مصرف أمريكي يتكبد غرامة بـ 575 مليون دولار

وافق بنك "ويلز فارجو" الأمريكي على سداد غرامة قدرها 575 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية ضده مقامة من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة "كولومبيا" لتسوية فضيحة الحسابات المزيفة وتضليل وخداع العملاء.

واعترف ثالث أكبر بنك في الولايات المتحدة بخداع العملاء بشكل منتظم على مدى 15 عاما في الفترة من 2002 إلى 2017.

وبحسب "الألمانية"، قال البنك إن موظفيه فتحوا أكثر من 3.5 مليون حساب غير موثق للإيداع وبطاقات ائتمان وغيرها من الحسابات المصرفية، حيث كان الموظفون يقومون بتحويل الأموال عبر هذه الحسابات دون موافقة العملاء خلال الفترة من 2002 إلى 2017.

كما فرض البنك على العملاء رسوم غير صحيحة على القروض العقارية وأجبرهم على سياسات تأمين معينة بالنسبة لقروض شراء السيارات.

وسيتم توزيع قيمة الغرامة على العملاء المتضررين في جميع الولايات الأمريكية بما في ذلك مقاطعة كولومبيا.

في المقابل، اعترف الموظفون بأنهم اضطروا إلى فتح هذه الحسابات غير الموثقة والقيام بعمليات احتيال على العملاء خوفا من فقدان وظائفهم إذا لم يحققوا معدلات المبيعات المستهدفة بالنسبة للبنك.

وتعد هذه أحدث تسوية يتوصل إليها مسؤولو بنك "ويلز فارجو" بعد اكتشاف فضيحة فتح بعض الموظفين ملايين الحسابات دون علم العملاء.