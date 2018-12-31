"أسمنت الجنوبية" توقع عقدا لتصدير 1.5 مليون طن كلنكر إلى بنجلاديش

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية توقيع عقد مع شركة (HOLDINGS) لتصدير 1.500.000 طن من الكلنكر لبنجلاديش. حيث يبدأ العقد من تاريخ تحميل أول شحنه والتي قد بدأ تحميلها اليوم الاثنين الموافق 31-12-2018 وينتهي 30 يونيو 2020. وسيتم توضيح الأثر المالي ضمن النتائج المالية لاحقاً وسيظهر ذلك خلال عام 2019 والنصف الأول من عام 2020 ولا يوجد أطراف ذات علاقة.
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