"نادك": سيستكمل الاستحواذ على حصص "الصافي" خلال الربع الثاني من 2019

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن آخر التطورات المتعلقة بإعلانها السابق في تاريخ 8/7/1439 الموافق 25/3/2018 بخصوص قيام شركة نادك بإبرام اتفاقية استحواذ لشراء 100% من الحصص في شركة "الصافي دانون" من كل من شركة الصافي القابضة وشركة دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة المبرمة بتاريخ 8/7/1439 الموافق 25/3/2018. حيث قالت "نادك" أن أطراف الاتفاقية قاموا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء الشروط المسبقة لإتمام الصفقة المحددة في الاتفاقية وتم بالفعل استيفاء عدد من هذه الشروط بما في ذلك الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة بخصوص عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن صفقة الاستحواذ إضافة الى شروط أخرى تتعلق بإعادة تنظيم أعمال وأصول شركة الصافي دانون وشركاتها التابعة وفقا لمتطلبات الاتفاقية بينما لم يتم استيفاء بعض الشروط الاخرى.

ويعود سبب عدم استيفاء بعض الشروط المسبقة قبل تاريخ التوقف النهائي الى أن الأطراف لا تزال في طور استكمال المتطلبات اللازمة لملف زيادة رأس المال وتحديث المستندات ذات العلاقة. كما تم الاتفاق بين أطراف الاتفاقية على تضمين القوائم المالية المدققة لشركة الصافي دانون للعام المنتهي في 31/12/2018 لملف زيادة رأس المال وذلك لتمكين المساهمين في شركة نادك من التصويت على الصفقة بناءً على أحدث المعلومات المالية المتوفرة. وحيث نصت الاتفاقية على حق الأطراف بإنهاء الاتفاقية بشكل فوري بموجب إشعار خطي يتم إرساله من أي طرف إلى الأطراف الاخرى في حال لم يتم استيفاء الشروط المسبقة المبينة في الاتفاقية بتاريخ 31/12/2018. ولم يقم أي من الأطراف بتزويد الأطراف الأخرى بإشعار لإنهاء الاتفاقية. وعليه فإن الاتفاقية لا تزال نافذة وسارية ويؤكد الاطراف على التزامهم بتنفيذ أحكام وشروط الاتفاقية واستيفاء الشروط المسبقة بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بملف زيادة رأس المال. ومن المتوقع أن يتم استكمال صفقة الاستحواذ خلال الربع الثاني من العام 2019 بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وسوف تقوم شركة نادك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينه.