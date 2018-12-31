"اتحاد الخليج" تزيد رأس مالها بنحو 92 مليون ريال لشراء كل أسهم مساهمي "الأهلية"

أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طلب شركـة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لزيادة رأس مالها من 150.000.000 ريال إلى (241.935.480) ريال وذلك عن طريق إصدار (9.193.548) سهم عادي‏ لغرض شراء كل أسهم مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. وسوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمّن قرار الهيئة الموافقة على الجدول الزمني المقترح للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني إلى مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني لشراء كل أسهم مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني إلى مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني لشراء كل أسهمهم في الشركة الأهلية للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية للتأمين التعاوني، ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

وفي حال موافقة مساهمي شركـة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني على قرار زيادة رأس المال وموافقة مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي الشركة الأهلية المستحقين وفقاً لسجل المساهمين للشركة الأهلية للتأمين التعاوني لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية وإلغاء إدراج أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية وذلك بعد نفاذ قرار الاندماج.