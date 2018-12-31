"السوق المالية" تغرم "الكابلات" 10 آلاف ريال لتأخرها في الإفصاح عن خسائرها

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال على شركة الكابلات السعودية لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الـ (5) من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة (20%) فأكثر من رأس مالها وذلك لتأخرها في الإفصاح عن بلوغ خسائرها المتراكمة (50%) فأكثر من رأس المال.​