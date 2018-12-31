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أخبار الشركات- محلية

"الخليج" توقع عقد مع مدينة الملك فهد الطبية لتدريب منسوبيها بنحو 7 ملايين ريال

"الاقتصادية" من الرياض

 أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع عقد مع مدينة الملك فهد الطبية التابعة لوزارة الصحة لتدريس لغة أنجليزية لمنسوبي مدينة الملك فهد الطبية التابعة لوزارة الصحة لمدة 3 سنوات بمبلغ 6.9 مليون ريال.

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