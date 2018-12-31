"الخليج" توقع عقد مع مدينة الملك فهد الطبية لتدريب منسوبيها بنحو 7 ملايين ريال

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع عقد مع مدينة الملك فهد الطبية التابعة لوزارة الصحة لتدريس لغة أنجليزية لمنسوبي مدينة الملك فهد الطبية التابعة لوزارة الصحة لمدة 3 سنوات بمبلغ 6.9 مليون ريال.
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أخبار الشركات- محلية
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