سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 7826 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 16 نقطة ليقفل عند مستوى 7826 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 75 مليون سهم تقاسمتها 80 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع. وكانت أسهم الأسماك ونادك والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعا أما أسهم باتك وسايكو والشرقية للتنمية فكانت الأكثر انخفاضا حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.97% و 3.18%. فيما كانت أسهم زين والإنماء ودار الأركان الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم الأسماك وسابك والراجحي الأكثر نشاطا في القيمة.