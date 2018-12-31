أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي (2018-10) عبر إعادة فتح الطرح رقم (10-2018) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.285 مليار ريال سعودي، ليصبح حجم الإصدار الكلي 6.535 مليار ريال سعودي.
قُسِّم الإصدار إلى ثلاث شرائح كالتالي:
- الشريحة الأولى، تبلغ 2.730 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023.
- الشريحة الثانية، تبلغ 1.435 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025.
- الشريحة الثالثة، تبلغ 2.370 مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2028.
"المالية": إقفال الطرح رقم (2018-10) من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي (2018-10) عبر إعادة فتح الطرح رقم (10-2018) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.285 مليار ريال سعودي، ليصبح حجم الإصدار الكلي 6.535 مليار ريال سعودي.
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