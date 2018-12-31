"المالية": إقفال الطرح رقم (2018-10) من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي (2018-10) عبر إعادة فتح الطرح رقم (10-2018) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.285 مليار ريال سعودي، ليصبح حجم الإصدار الكلي 6.535 مليار ريال سعودي‏.



قُسِّم الإصدار إلى ثلاث شرائح كالتالي:

- الشريحة الأولى، تبلغ 2.730 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023.

- الشريحة الثانية، تبلغ 1.435 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025.

- الشريحة الثالثة، تبلغ 2.370 مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2028.