أسعار النفط تصعد أكثر من 1% مقتدية بمكاسب أسواق الأسهم

ارتفعت أسعار النفط في آخر جلسات العام اليوم مقتدية بمكاسب أسواق الأسهم لكنها بصدد أول انخفاض سنوي لها في ثلاثة أعوام وسط مخاوف مستمرة من تخمة في المعروض.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 74 سنتا بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 53.95 دولار للبرميل. وانخفض برنت نحو 20 بالمئة في 2018 إثر ارتفاع لعامين.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 45.84 دولار للبرميل، مرتفعة 51 سنتا أو 1.1 بالمئة عن آخر إغلاق لها. والخام منخفض حوالي 24 بالمئة هذا العام.

وعلى مدى معظم فترات 2018، كانت أسعار النفط في ارتفاع مدفوعة بطلب قوي وبواعث القلق بشأن المعروض.

وارتفعت عقود خام برنت، الذي يعتبر مؤشرا عالميا لأسعار النفط، نحو الثلث بين يناير وأكتوبر لتصل إلى 86.74 دولار للبرميل.

كان ذلك أعلى مستوى منذ أواخر 2014، عندما بدأ انحدار حاد في السوق وسط تخمة متنامية في المعروض العالمي، ليتوقع محللون كبار ومتعاملون كثيرون أن يسجل الخام 100 دولار للبرميل من جديد بنهاية 2018.