رغم تراجع الاستثمارات العقارية .. الصين تنتج مليار طن فولاذ في 2018

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية "إن حجم إنتاج الفولاذ في البلاد قفز بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.01 مليار طن في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري".

وبحسب "الألمانية"، أضافت اللجنة في بيان لها أن "وتيرة النمو تسارعت عن نظيرتها المسجلة عند 7.8 في المائة خلال الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، و1.1 في المائة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي".

جاء الارتفاع المذكور على الرغم من تراجع الاستثمارات في تطوير البنية التحتية والعقارات اللذين يعتبران مستهلكين رئيسين للفولاذ.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) فقط، ارتفع إنتاج الصلب في الصين 11.3 في المائة على أساس سنوي، ما يشير إلى تراجع بنسبة 2.9 في المائة المسجلة في تشرين تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.

وساعد ظهور الصين كمركز للصلب على مدى أربعة عقود بشكل مستمر، مدفوعا بالطلب العالمي بدعم من الإعانات الحكومية، والقروض الرخيصة، والإعفاءات الضريبية.

وساعدت تلك الصناعة الصين على أن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن كانت من أحد أفقر البلدان، بل إن التفوق الصيني الحالي في صناعة الصلب يعد أحد المحركات الرئيسية للتوترات التجارية في العالم.

وساعد انتشار المصانع المملوكة للدولة المنتشرة في جميع مقاطعات الصين البالغ عددها 23 مقاطعة على رفع حجم صادرات الصلب بسرعة مذهلة.

وبحلول عام 2016، بلغ حجم العمالة في مجال صناعة الصلب في الصين نحو خمسة ملايين عامل، واستوعبت هذه الصناعة الأعداد المتزايدة من العمال الصينيين الباحثين عن عمل، حيث غالبا ما توفر هذه المصانع المساكن والمستشفيات والمدارس المجانية أو المدعومة.

وأدى الارتفاع الكبير في إنتاج الصلب في الصين إلى انخفاض الأسعار العالمية بنسبة 57 في المائة من عام 2011 إلى عام 2015، ما أدى إلى عشرات الآلاف من عمليات التسريح في جميع أنحاء العالم.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان أمس أن بكين مستعدة للعمل مع واشنطن لتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه زعيما البلدين في المحادثات التي جرت في الأرجنتين.

وأوضح لو كانج المتحدث باسم الوزارة أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مرت "بعواصف" من قبل، لكن العلاقة المتينة عادت بالنفع على البلدين فضلا عن تعزيز الاستقرار العالمي.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "إن تقدما كبيرا يتم إحرازه في محادثات تهدف إلى نزع فتيل التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

ونشر ترمب تغريدة قال فيها "للتو، كان معي اتصال هاتفي طويل وجيد للغاية مع الرئيس الصيني شي. ثمة اتفاق يمضي قدما بشكل جيد للغاية".

وأضاف "إذا تحقق ذلك، فسيكون اتفاقا شاملا للغاية، ويغطي جميع موضوعات ومجالات ونقاط النزاع.. ثمة تقدم كبير يتحقق، وهناك اتفاق يمضي للأمام".

وفي وقت لاحق، قال شي لقناة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية "إن الدولتين تدفعان بنشاط قدما في العمل من أجل تنفيذ الصفقة".

ونقل عن شي قوله "يؤمل أن يلتقي الفريقان في منتصف الطريق، وأن يعملا بجد ويجاهدا من أجل الإبرام المبكر لاتفاق يحقق المنفعة المتبادلة ويفيد العالم".

كان ترمب وشي قد اتفقا مطلع الشهر الجاري على "هدنة" في الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوما لإتاحة مزيد من الوقت أمام فريقيهما بهدف التوصل إلى تسوية أكثر استدامة.

وفي إطار تلك الهدنة، تعهد ترمب بأنه سيدع في الأول من كانون الثاني (يناير)، الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضها أخيرا على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار عند نسبة 10 في المائة، ولن يرفع المعدل إلى 25 في المائة كما هدد من قبل.

وفرضت الصين رسوما جمركية على واردات قيمتها 110 مليارات دولار من الولايات المتحدة بما في ذلك فول الصويا والطائرات والسيارات ردا على ذلك، وأسهم تأرجح المفاوضات التجارية بين الدولتين في تقلبات سوق الأسهم الأمريكية.

إلى ذلك، من المقرر أن تبدأ المحكمة العليا في الصين للمرة الأولى في إصدار أحكام في قضايا متعلقة بالملكية الفكرية اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير)، في مسعى لإعطاء أهمية أكبر لمسألة خلافية أساسية في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وتجري الولايات المتحدة وبكين حاليا محادثات للتوصل إلى حل لنزاع تجاري أثار قلقا في الأسواق المالية العالمية.

وفرض الطرفان رسوما جمركية متبادلة على سلع تزيد قيمتها على 300 مليار دولار هذا العام، قبل الاتفاق على هدنة لمدة 90 يوما في الأول من كانون الأول (ديسمبر).

وكثيرا ما اشتكت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تراخي تطبيق حقوق الملكية الفكرية في الصين، وشكّل النقل القسري للتكنولوجيا نقطة شائكة كبيرة أخرى للشركات الأجنبية العاملة في الصين.

وقال لوو دونجشوان نائب رئيس القضاة "إنه اعتبارا من مطلع 2019 ستبدأ المحكمة العليا النظر في طعون متعلقة بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وهذه القضايا كانت تنظر فيها سابقا محاكم عليا على مستوى المقاطعات"، مضيفا أن "الخطوة ستمنع تناقض الطلب القانوني وتحسن نوعية وفعالية المحاكمات".

وتدرس الصين عددا من الخطوات لتعزيز الحماية بهدف منع سرقة التكنولوجيا الفكرية. ويشمل ذلك تكنولوجيا غير ملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف.

ويجري تعديل القانون المتعلق ببراءة الاختراع لزيادة قيمة التعويض بما يصل إلى خمس مرات.

وتم تقديم مشروع قانون آخر في اجتماع للمجلس التشريعي، اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني، بما يسمح لضحايا سرقة الملكية الفكرية بالمطالبة بتعويض للخسائر.

وأعلن المجلس التشريعي الصيني أيضا أنه ينظر في قانون جديد يرعى الاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يمنع النقل القسري للتكنولوجيا ويمنح الشركات الأجنبية صلاحيات الشركات الصينية نفسها.

ونظرت المحاكم الصينية في ما مجموعه 213.480 قضية متعلقة بالملكية الفكرية منذ 2017، أي بزيادة بنسبة 40 في المائة عن سنة 2016 وما يوازي ضعفي عدد القضايا التي تم النظر فيها عام 2013.