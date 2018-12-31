"هيئة المهندسين": 6965 مكتبا هندسيا واستشارات سلامة معتمدة في السعودية

بلغ إجمالي المكاتب الهندسية المعتمدة من الهيئة السعودية للمهندسين 6965 مكتبا، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" عبدالناصر العبداللطيف؛ المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين.

وأوضح العبداللطيف، أن المكاتب تتوزع ما بين مكتب مهندس، ومكتب استشارات السلامة الهندسية، ومكتب استشارات هندسية، ومكتب مهندس استشاري، ومكتب مساحة أرضية، وشركة مهنية تضامنية هندسية سعودية، ومكتب تصميم داخلي، ومكتب فحص التربة والأساسات، وشركة مهنية مختلطة.

وأشار إلى أن منطقة الرياض تتصدر إجمالي المكاتب بـ 2435 مكتبا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 1971 مكتبا، ثم المنطقة الشرقية بـ 1228 مكتبا.

في حين بلغ عدد المكاتب في منطقة المدينة المنورة 329 مكتبا، يليه منطقة عسير بـ 271 مكتبا، ثم منطقة القصيم بـ 194 مكتبا، فمنطقة جازان بـ 149، ومنطقة نجران بـ 85 مكتبا، تليها منطقة تبوك بـ 75، ثم منطقة حائل بـ 70، فمنطقة الحدود الشمالية بـ 62 مكتبا، ومنطقة الجوف بـ 53، وأخيرا منطقة الباحة بـ 43 مكتبا.

يمكن نظام المكاتب والشركات الهندسية المهندسين من التقديم الإلكتروني لطلب إصدار رخصة لمكتب هندسي وإنجاز الخدمات المتعلقة به دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة مثل فتح مكتب، تجديد رخصة، فتح فرع، تجديد فرع، تحويل مكتب، تحويل فرع، تعديل مسمى، تغيير مقر، إيقاف نشاط، إلغاء ترخيص، إلغاء فرع، فتح مختبر تربة، تجديد مختبر تربة، استخراج مستند بدل فاقد.

كما يمكنهم من الانتفاع من الخدمات المتعلقة بمكاتب الخدمات المساعدة، الشركات الهندسية، مكاتب السلامة الهندسية، خدمات التراخيص، استقدام ونقل كفالة وتعديل مهنة وخطابات إلحاقية.

وإطلاق الخدمات الإلكترونية لتراخيص المكاتب الهندسية جاء بهدف إنجاز طلبات المكاتب في وقت وجيز حيث يتم تقديم طلبات تراخيص المكاتب إلكترونيا عن طريق الموقع مباشرة ويشمل هذا الإجراء الخدمات الأساسية (فتح مكتب، تجديد رخصة، فتح فرع، تجديد فرع، تحويل مكتب، تحويل فرع، تعديل مسمى، تغيير مقر، إيقاف نشاط، إلغاء ترخيص، إلغاء فرع، فتح مختبر تربة، تجديد مختبر تربة، استخراج مستند بدل فاقد).

كما تشمل الخدمات الإلكترونية تقديم طلبات (مكاتب الخدمات المساعدة، الشركات الهندسية، مكاتب السلامة الهندسية، خدمات التراخيص، استقدام ونقل كفالة وتعديل مهنة وخطابات إلحاقية).

ودشنت الهيئة الأسبوع الماضي، خدمة طباعة شهادات الاعتماد المهني للمهندسين والفنيين عن بعد، ومن أي مكان في العالم، وذلك لتمكين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بطريقة سلسلة ومرنة وفي وقت قصير، وطباعة شهادة الاعتماد من أي مكان بطريقة آمنة وموثوقة دون الحاجة إلى القدوم إلى الهيئة أو فروعها.