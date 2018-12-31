عبدالرحمن الرويتع رئيسا لمجلس إدارة «الأبحاث والتسويق»

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، استقالة الدكتور غسان الشبل رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) بتاريخ 28 كانون الأول (ديسمبر) 2018 من رئاسة مجلس الإدارة وعضوية المجلس.

وجاءت الاستقالة بسبب المهام الموكولة إليه ومنها تعيينه أخيرا، رئيسا لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وقد وافق المجلس على الاستقالة بتاريخ 29 كانون الأول (ديسمبر) 2018، بحيث تكون سارية من تاريخ القرار. وتقدم أعضاء مجلس إدارة المجموعة بالشكر والتقدير للدكتور الشبل على جهوده المتميزة وإسهاماته المثمرة خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة المجموعة متمنين له التوفيق والسداد في منصبه الجديد.

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين المهندس عبد الرحمن الرويتع عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) رئيسا لمجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ 29 كانون الأول (ديسمبر) 2018 ولبقية دورة المجلس الحالية التي تنتهي بتاريخ 20 أيار (مايو) 2021.

ويحمل المهندس عبدالرحمن الرويتع درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، وهو رئيس مجلس إدارة شركة حلواني إخوان وعضو مجلس إدارة لعدة شركات، منها مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية ومجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار.

كما شغل سابقا عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى.