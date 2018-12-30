الأردن سيحصل على 10 آلاف برميل نفط يوميا من العراق بأسعار تفضيلية

قالت الحكومة الاردنية اليوم ، انها ستحصل على 10 آلاف برميل نفط يومياً بأسعار تفضيلية من العراق، تحدد قيمتها خلال الربع الأول من العام المقبل . وأفاد وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري في تصريح صحفي، أن اللجان الفنية ستحدد تسعيرة النفط للأردن، التي ستحصل عليها ضمن اتفاقية أنبوب النفط العراقي الأردني , موكداً أن هذه الكمية تشكل 7% من الاستهلاك اليومي للأردن، والبالغ نحو 150ألف برميل.