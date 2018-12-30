جانب من معرض احتراف للفنون التشكيلية المقام ضمن فعاليات جناح حائل في "الجنادرية"، الذي يضم أكثر من 80 لوحة فنية إبداعية لأكثر من 38 فنانا وفنانة يمثلون الفن التشكيلي لأبناء الجبلين، شاركوا من مختلف مدن ومحافظات المنطقة.
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