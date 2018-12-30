ثغرة أمنية تتيح الوصول إلى متجر تسجيلات كاميرا "جاردزيلا"

أعلن موقع متخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن تجاهل شركة "جاردزيلا" لأنظمة الأمن وكاميرات المراقبة الذكية، التحذيرات التي أطلقها باحثون ومتخصصون في مكافحة القرصنة المعلوماتية بشأن وجود عديد من الثغرات الخطيرة في أحد أشهر منتجاتها، بما في ذلك السماح لأي شخص بالوصول إلى قاعدة البيانات المركزية لتسجيلات الفيديو الخاصة بالعملاء، وفقا لـ"الألمانية".

وبحسب باحثين في شركة "زيرو داي آول داي" المتخصصة في أمن المعلومات، فإن نظام المراقبة الداخلي اللاسلكي الأكثر بيعا لدى شركة جاردزيلا فيه مجموعة من مفاتيح التشفير الثابتة، التي يسهل الوصول إليها؛ لأن كلمة المرور الأساسية لنظام المراقبة محمية باستخدام لوغاريتمات عمرها عشر سنوات يمكن تتبعها حاليا بسهولة.

وأضاف الباحثون أن كل جهاز متصل بمتجر التسجيلات يستخدم مجموعة مفاتيح التشفير نفسها؛ كي يقوم بتحميل تسجيلات الفيديو إلى قاعدة البيانات المركزية، التي توفرها الشركة لعملائها لتخزين تسجيلات كاميرات المراقبة عبر خدمة أمازون للحوسبة السحابية.

ويمكن لأي شخص استخدام هذه المفاتيح لتسجيل الدخول، والوصول إلى كل البيانات المخزنة على خدمة الحوسبة السحابية للشركة، بما في ذلك البيانات التي قام العملاء بتحميلها من أجهزتهم.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن خوادم تخزين تسجيلات الكاميرات الخاصة بشركة جاردزيلا ما زالت عرضة للاختراق، رغم أن الباحثين أرسلوا إلى الشركة رسائل بريد إلكتروني؛ لإبلاغها عن الثغرات الأمنية الموجودة في نظامها بالتفصيل في أيلول (سبتمبر) الماضي.