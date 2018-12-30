موقع يعيد 400 ألف دولار إلى المتبرعين بعد اكتشاف عملية احتيال

أعاد موقع جمع التبرعات على الإنترنت جو فاند مي نحو 400 ألف دولار إلى 14 ألف متبرع كانوا يعتقدون أنهم يساعدون رجلا طاعنا في السن يعاني عدم وجود مأوى له، بعد أن تم اكتشاف تعرض المتبرعين لعملية احتيال من جانب ثلاثة من مستخدمي الموقع.

وقالت شبكة سي.بي.إس التلفزيونية الأمريكية، إنه تمت إعادة كل التبرعات إلى أصحابها، إلى جانب حساب الرسوم الإدارية، وتلك الخاصة بالمعاملات والمدفوعات المالية.

وأوضح موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن زوجين من نيوجيرسي، وهما كاتلين ماكلور ومارك دا أميكو، أطلقا حملة على موقع جو فاند مي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 لمصلحة شخص يدعى جوني بوبيت جيه.آر، الذي قيل إنه منح كاتلين ماكلور 20 دولارا كمساعدة عندما نفد الوقود من سيارتها على أحد الطرق. وكانت الحملة تستهدف جمع عشرة آلاف دولار لمصلحة بوبيت بدعوى مساعدته على دفع إيجار مسكن، وسداد نفقات معيشته، على أساس أنه فقير ولا يملك أي أموال. ونجحت حملة التبرعات التي وصلت حصيلتها إلى أكثر من 40 مثل الرقم المستهدف جمعه.

وأعلنت سلطات الادعاء العام في نيوجيرسي الشهر الماضي، أن الثلاثة ماكلور ودي أميكو وبوبيت تآمروا معا على إطلاق الحملة دون حاجة حقيقية إلى المال وتقاسموا الحصيلة، وتم توجيه تهمة السرقة بالخداع والتآمر إلى الأشخاص الثلاثة.

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة ماكلور ودي أميكو الإثنين الماضي، لكن محاميي الدفاع طلبوا تأجيل الجلسة، بحسب ما ذكره مكتب ادعاء مقاطعة بورلينجتون. وقال المتحدث باسم المكتب، إن الادعاء العام يعمل حاليا لإحالة القضية إلى هيئة محلفين كبرى لنظرها.