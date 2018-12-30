وحدات استشعار تثبت على الأظافر لقياس المؤشرات الصحية

ابتكر باحثون في مؤسسة آي.بي.إم ريسيرش، وهي ذراع الأبحاث في شركة آي.بي.إم الأمريكية للبرمجيات والحاسبات، وحدات استشعار ضئيلة الحجم، يتم تثبيتها على الأظافر؛ لمتابعة الأمراض واضطرابات الحركة، التي يمكن أن يصاب بها المستخدم، بحسب "الألمانية".

وتهدف وحدات الاستشعار الجديدة إلى مساعدة الأطباء على متابعة الحالات المرضية المختلفة عبر تحليلات الذكاء الاصطناعي.

ويقول الباحثان ستيفن هايسيج وكاتسوكي ساكوما، اللذان ابتكرا المنظومة الجديدة، إن "أظافر الأصابع عادة ما تكون في غاية الصلابة، لذلك قررنا لصق وحدات القياس على الأظافر؛ حتى لا تكون هناك أسباب للقلق من المشكلات الناجمة عن التصاق الجسم الإلكتروني بالجلد".

وأضاف الباحثان أن "التجارب أثبتت أن بإمكان هذه الوحدات استخلاص مؤشرات صحية كافية اعتمادا على معدل الضغط على الأظافر عند استخدام الأصابع في الإمساك بالأغراض المختلفة".

وأوضح الباحثان أن وحدة الاستشعار تجري قياسات مستمرة لمعدل انثناء الأظافر وحركتها في أنشطة الحياة اليومية، مثل: التقطيع، وفتح العبوات، وغيرهما، وهو ما يعد بدوره مؤشرا على مدى قوة القبضة والقدرة على الإمساك.