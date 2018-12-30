صندوق "دراية ريت" يشتري 3 عقارات في الدمام بـ 11 مليون ريال

أعلنت شركة دراية المالية، اليوم، عن شراء ثلاث عقارات سكنية في الدمام لصالح صندوق دراية ريت بمبلغ 11 مليون ريال مولت بالكامل عبر التمويلات البنكية المتاحة للصندوق.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقع تداول إن العقارات عبارة عن ثلاث عمائر سكنية للعمال تقع في حي الميناء وتبلغ مساحتها نحو 5,110 متر مربع. مشيرة إلى أنه تم تأجير العقارات بالكامل على شركة إمداد للموارد البشرية بمبلغ سنوي 1.06 مليون

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون إيجابيا بشكل عام، وسينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الأول من العام المقبل.

