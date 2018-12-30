ارتفاع واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 34.6% في 11 شهرا

أظهرت بيانات الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد أن قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته ارتفعت 34.6 بالمئة على أساس سنوي في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 2.458 مليار دينار (3.46 مليار دولار).

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت نحو 1.827 مليار دينار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2017.

ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.