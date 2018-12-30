العثور على توابيت فخارية ترجع للعصر الروماني بمدينة دمياط المصرية

أعلنت وزارة الآثار المصرية العثور على مجموعة من التوابيت الفخارية ذات اللون الأحمر والإسطوانية الشكل، ترجع للعصر الروماني مدينة دمياط 190 شمال شرق القاهرة

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، فى بيان اليوم الأحد، أن بعض التوابيت المكتشفة عليها صور معالم الوجه واضحة من الأنف والفم ، والبعض الآخر نقش عليه خطوط غائرة وبعض الأشكال الهندسية.

وأشار إلى أن التوابيت ، التي اكتشفتها البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار المصرية، العاملة بموقع آثار تل الدير بمدينة دمياط ، تحتوي على بقايا لبعض الدفنات التي تميزت بوجود الكارتوناج وهي عبارة عن طبقة الجص الأبيض كان يتم وضعها على بعض أجزاء من جسد المتوفي بعد لفه بالكتان. ومن جانبها ، قالت الدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري ، إن البعثة عثرت أيضا على العديد من بقايا الأواني الفخارية والتمائم التي يبلغ عددها أكثر من سبعمائة تميمة متنوعة الاشكال والخامات، بعضها على هيئة الإلهة ايزيس وحورس وتاورت، وتميمة القلب، بالإضافة إلى مجموعة من الجعارين مختلفة إلاحجام، والعديد من الرقائق الذهبية المختلفة.

وأشارت إلى العثور على خمسة خواتم ذهبية ، ثلاثة منهم صغير الحجم يعلوهم عنقود العنب رمز الإله ديو نيسوس عند اليونان وباخوس عند الرومان وهو آله العالم الاخر واله المسرح والخمر، وأخرى على هيئة دولفين ارتبط بالاله بوسيدون اله البحار.

فيما قال رضا أبو المعاطي مدير عام الحفائر والبعثات الأثرية بدمياط ، إن أعمال البعثة لهذا الموسم جاءت استكمالا لمواسم سابقة حيث كشفت عن بقايا جبانة ترجع لعصر الأسرة السادسة والعشرين في عهد الملكين بسماتيك الثاني و نفر ايب رع.

وقال سامي عيد مدير اثار دمياط، إن الجبانة تحتوي على العديد من التوابيت الحجرية والتمائم وتمثالين من الاوشابتي مسجل عليهما اسم الملك بسماتيك الثاني والتي تم نقلها الي لمتحف المصري الكبير.