إنتاج مليار طن من الفولاذ في الصين في عام 2018

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية إن حجم إنتاج الفولاذ في البلاد قفز بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.01 مليار طن في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وأضافت اللجنة في بيان لها أن وتيرة النمو تسارعت من نظيرتها المسجلة عند 7.8 بالمئة خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر الماضيين، و1.1 بالمئة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء الارتفاع المذكور على الرغم من تراجع الاستثمارات في تطوير البنية التحتية والعقارات اللذين يعتبران مستهلكين رئيسين للفولاذ.

وفي نوفمبر فقط، ارتفع إنتاج الصلب في الصين 11.3 بالمئة على أساس سنوي، مما يشير لتراجع بنسبة 2.9 بالمئة المسجلة في نوفمبر 2017.

