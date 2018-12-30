"دانة غاز" تعلن تسلم 55 مليون دولار في ديسمبر من مستحقاتها المتأخرة في مصر

أعلنت شركة "دانة غاز" أنها تسلمت 55 مليون دولار في ديسمبر الجاري من مستحقاتها المتأخرة في مصر.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنها تسلمت أمس دفعة جديدة بقيمة 44.3 مليون دولار من مستحقات الشركة من عملياتها في مصر. وتتكون هذه الدفعة من مبلغ 35 مليون دولار أمريكي من الحكومة المصرية، ضمن دفعة تم سدادها للشركات العاملة في قطاع النفط، و9.3 مليون دولار من بيع مكثفات.

وذكرت أنها "تكون بذلك قد تلقت دفعتين بقيمة تعادل 55 مليون دولار أمريكي في ديسمبر من الحكومة المصرية بهدف سداد مستحقاتها المتأخرة".

وأوضحت أنه "بذلك يبلغ إجمالي المبالغ المستلمة من مصر 199 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام مقارنة بـ 164 مليون دولار أمريكي في عام 2017، بزيادة نسبتها 21?? على أساس سنوي".

ولفتت إلى أنه "بذلك ينخفض إجمالي مستحقات الشركة المتأخرة في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2011 ".

إلا أن الشركة أعربت في الوقت نفسه عن أملها في أن "تحصل على دفعات إضافية، بما سيؤدي إلى سداد مستحقات الشركة بالكامل كما تم الاتفاق عليه".

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز"، إن " حصولنا على 55 مليون دولار أمريكي من الحكومة المصرية خلال شهر ديسمبر يشكل أمراً إيجابياً للغاية بالنسبة لدانة غاز، حيث سيمكننا ذلك من إتمام التحضيرات النهائية لحفر أول آبارنا الاستكشافية في المياه العميقة في القطاع رقم 6 من منطقة امتياز حقل شمال العريش البحري والمقرر حفره في بداية عام 2019 ".

تجدر الإشارة إلى أن مصر تعمل على سداد المستحقات التي تراكمت عليها خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها بعد عام 2011 ، وذلك من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد وتشجيع المزيد من الاستثمار.