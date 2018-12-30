موجة حارة تجتاح استراليا لليوم السابع على التوالي

لقي سبعة أشخاص حتفهم غرقا مع اجتياح موجة حارة استراليا مما دفع أعدادا كبيرة من الناس إلى اللجوء إلى الشواطئ في الوقت الذي يتخوف فيه مسؤولو الأرصاد الجوية من تحول منخفض مداري في أقصي شمال البلاد إلى إعصار بحلول أول أيام السنة الجديدة.

وارتفعت درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية ابتداء من ولاية استراليا الغربية مرورا بالصحراء القليلة السكان بوسط البلاد وحتى الولايات الشرقية الساحلية ذات الكثافة السكانية منذ سبعة أيام ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية استمرار الموجة الحارة بعد تراجع لفترة وجيزة عشية رأس السنة.

وقال جوناثان هاو خبير الأرصاد الجوية "خلال الأيام المقبلة ستتراجع درجة الحرارة في الداخل ولكنها ستعاود الارتفاع ابتداء من وسط الأسبوع يوم الأربعاء".

في الوقت نفسه تشكل منخفض مداري قبالة ساحل ولاية كوينزلاند بأقصى شمال البلاد ويقول مكتب الأرصاد الجوية إن هناك فرصة لتحوله إلى إعصار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأصدر المكتب تحذيرا اليوم الأحد من العواصف تحسبا لهبوب رياح مدمرة وهطول أمطار غزيرة فوق شبه جزيرة كيب يورك عند أقصى الطرف الشمالي من استراليا.