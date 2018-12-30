الرئيس الأمريكي بعد اتصال مع نظيره الصيني : المحادثات بيننا تتقدم بشكل جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم السبت إن "تقدما كبيرا يتم إحرازه" في محادثات تهدف لنزع فتيل التصعيد في الحرب التجارية بين أمريكا والصين. جاء ذلك عقب اتصال هاتفي للرئيس الأمريكى مع نظيره الصيني شي جين بينج. ونشر ترامب تغريدة قال فيها "للتو كان معي اتصال هاتفي طويل وجيد للغاية مع الرئيس الصيني شي. ثمة اتفاق يمضي قدما بشكل جيد للغاية". وأضاف "إذا تحقق ذلك سيكون اتفاقا شاملا للغاية ويغطي جميع موضوعات ومجالات ونقاط النزاع ثمة تقدم كبير يتحقق وهناك اتفاق يمضي للأمام". وفي وقت لاحق قال شي لقناة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية إن الدولتين "تدفعان بنشاط قدما في العمل من أجل تنفيذ" الصفقة.

ونقل عن شي قوله في التقرير في وقت متأخر من يوم السبت "يؤمل أن يلتقي الفريقان في منتصف الطريق وأن يعملا بجد ويجاهدا من أجل الإبرام المبكر لاتفاق يحقق المنفعة المتبادلة ويفيد العالم". وكان ترامب وشي قد اتفقا مطلع الشهر الجاري على "هدنة" في الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوما لإتاحة مزيد من الوقت أمام فريقيهما بهدف التوصل إلى تسوية أكثر استدامة. وفي إطار تلك الهدنة تعهد ترامب بأنه في أول يناير سيدع الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضها مؤخرا على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار عند نسبة 10% ولن يرفع المعدل إلى 25% كما هدد من قبل. ووفرضت الصين رسوما جمركية على واردات قيمتها 110 مليار دولار من أمريكا بما في ذلك فول الصويا والطائرات والسيارات ردا على ذلك. وساهم تأرجح المفاوضات التجارية بين الدولتين في تقلبات سوق الأسهم الأمريكية.