"المتطورة" تقر توزيع 12.5 مليون ريال للمساهمين ارباحا عن 9 أشهر

أقر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة توزيع 12.5 مليون أرباح عن التسعة أشهر من 2018 للمساهمين وذلك على 50 مليون سهم مستحق بحصة 0.25 ريال للسهم وبنسبة توزيع 2.5 % على أن يتم لا حقا تحديد تاريخي الأحقية والتوزيع.