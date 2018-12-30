أعلنت الشركة الوطنية للبناء و التسويق عن بيع حصتها في الشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية البالغة 65 % إلى فهد المبدل بمبلغ 23 مليون ريال وذلك بسبب توجه الشركة إلى التركيز على القطاع الصناعي المرتبط بالبيع المباشر للسوق التجاري. ويتوقع أن عملية البيع ستعكس خسارة محاسبية في قائمة الدخل للربع الرابع لعام 2018 بمبلغ 3.544.686 مليون ريال ولا يوجد أطراف ذات علاقة.
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- "الوطنية للبناء والتسويق" تبيع حصتها في الشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية بقيمة 23 مليون ريال
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