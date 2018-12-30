أي أفق للاستثمار في 2019 مع تحول الصين من مقرض إلى مقترض؟

يستمر الحوار بين ثلة من محرري الصحيفة ومختصين آخرين في مجالات المال والاقتصاد، لاستشراف آفاق الاستثمار في الأسواق العالمية خلال العام المقبل. في الحلقة الماضية توقفنا عند المفاضلة بين خوفين: تفويت الفرصة أو خسارة المال.

ميرين: إذا كانت سوق العمل شحيحة واستمرت الأجور في الارتفاع، عندها من المؤكد أن تكون هناك فرصة أن العامين المقبلين، قد يشهدان موجة كبيرة من الاستثمارات التي من شأنها أن تؤدي بعد ذلك إلى رفع الإنتاجية في الأعوام الثلاثة، أو الأربعة، أو حتى الخمسة التالية؟

كريس: بما أنه من الصعب التوصل إلى توقعات اقتصادية قوية جدا ذات مصداقية، كذلك فإن من الصعب التوصل إلى توقعات ضعيفة جدا ذات مصداقية أيضا.

والسؤال هو: هل ستتغير وجهة نظرك بشكل كبير إذا ما تولت حكومة حزب العمال السلطة، على الرغم من محاذير عدم ترجيح هكذا افتراض؟

كريس: أعتقد أننا سنشهد نموا اقتصاديا أضعف في ظل حكومة حزب العمال، ليس لأن أي شيء سيحدث على الفور، بل لأنه سيكون هناك قلق حول ما ستفعله تلك الحكومة بالضبط، بالذات في ظل الزعامة الحالية.

ويبقى أن من الصعوبة بمكان رؤية حزب العمال يفوز بأغلبية برلمانية مستقرة، لذلك فإن الوضع على عكس ما كان منتظرا أن تأتي به حكومة حزب العمال كما حدث في عام 1997، لن تكون قادرة على القيام بكل ما يحلو لها، على غرار ما أتيح لحكومة الحزب في ظل زعامة توني بلير.

ما طبيعة ذلك التغيير بافتراض أنه سيحدث أو حتى حدث .. هذا غير واضح لأن سياسة حزب العمال تتغير طوال الوقت وليست ثابتة؟

مايكل: كنا نسأل جميع مديري الأصول والثروات الخاصة خلال الأشهر الـ 18 الماضية، إلى أي مدى يشعر عملاؤك بالقلق بشأن "بريكست"؟

الجواب المختصر هو، هم ليسوا قلقين. يشعرون بالقلق من أن يأتي حزب العمال إلى سدة الحكم، لذا فإنهم يحاولون جميعا إخراج أموالهم من البلاد، والتأكد من أنه إذا كانت لديهم أي جنيهات في حيازتهم، فلا ينبغي سوى وضعها في جزر القنال الإنجليزي "أي بحر المانش"، لما تتمتع به من ضمانات مختلفة، حتى لا تكون عُرضة لضوابط رأس المال في المملكة المتحدة، إذا كان سيتم فرضها.

على أن مشكلتهم الأكبر، بالطبع، ستكون في مجال العقارات الراقية.

كريس: فات الأوان على التخلص منها الآن! لقد كان هناك انخفاض بنسبة 30 في المائة في أسعار العقارات في بعض الأجزاء من وسط لندن.

ميرين: هناك مجالان يُثيران قلقي. الأول، عدد القرّاء الذين يحتفظون بمحفظة في بورصة لندن الموازية لأسباب تتعلق بالضرائب المستحقة عن الميراث "بعض أسهم بورصة لندن الموازية مؤهلة للحصول على إعفاء العقارات التجارية إذا كان يحتفظ بها لأكثر من عامين قبل الوفاة".

كيف يمكن لفرض ضرائب مستحقة على الميراث تشويه هذه السوق؟ ذاك أمر يُمكن أن تنظر فيه حكومة المحافظين الحالية، أما بالنسبة لحكومة عمالية بزعامة كوربين، فقد يحدث ذلك بسرعة كبيرة.

الأمر الثاني في شأن فرض ضريبة أرباح رأس المال. إذا حصلنا فعلا على حكومة كوربين، هل يُمكن لأسواق الأسهم أن تشهد موجة بيع حادة جدا على أساس فكرة أن ضريبة أرباح رأس المال قد ترتفع بسرعة كبيرة؟ هذان نوعان من المخاطر المتعلقة بالضرائب بشكل واضح جدا.

وما ذا عن الأسواق خارج المملكة المتحدة، ما العوامل التي قد تؤثر في النمو العالمي؟

مايكل: في مثل هذا الوقت من العام الماضي، ظن المستثمرون أن الدولار سيبقى ضعيفا، لذلك كان الجميع يقول إن عليكم الحصول على أكبر قدر ممكن من العملة المحلية، وسندات الأسواق الناشئة والأسهم.

على أن ذلك التشاؤم إزاء العملة الأمريكية انتهى بشكل خاطئ جدا بالنسبة إلى كثير من الناس. السؤال للعام المقبل هو هل سيبقى الدولار قويا، ويستمر في الارتفاع؟

إذا كان سيفعل، فعليك مراقبة الرنمينبي واحتياطات النقد الأجنبي في الصين. مؤشر سي إس آي CSI 300 في الصين، انخفض بنسبة تزيد على 20 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.

ربتشارد: في العام المقبل، سيكون هناك كثير من الحديث عن الهبوط المعتدل في الولايات المتحدة، لأن الانتعاش الكبير هو في الواقع كان مجرد نمو فائق السرعة هذا العام بسبب سياسات الرئيس ترمب.

الأمر التالي قد يكون أن أسواق السندات ستهدأ ويُدرك الناس في الواقع، أن الأرباح ربما تكون قد وصلت إلى ذروتها، لكنها لا تزال في وضع النمو. هنا قد نحصل على الاحتمال بحدوث الفرح الأخير.

لذلك، أعتقد أن ما تجب مراقبته هو الصين. لقد فقدوا فائض حسابهم الجاري. أعتقد أن هذا أمر لا يُركز عليه الناس بما فيه الكفاية.

الصين هي الآن في وضع تحول من حال مقرض إلى العالم إلى حال مُقترض منه، لذلك فإن الضربة الكبيرة قد تكون في أن الجميع قد لا يجدون مناصا من الاقتراض، وبالتالي سترفع تكلفة رأس المال للمُقترض ببساطة وبطبيعة الأشياء وضروراتها، وهذا هو الأمر الذي قد يتسبب في بلوغ المرحلة النهائية للدورة.

كريس: ولا ينبغي أن ننسى بشأن اقتراض الشركات، هذا قد يكون أيضا عاملا كبيرا.

مايكل: إصدارات السندات ذات التصنيف الائتماني من فئة بي بي بي BBB تُشكّل الآن نصف سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية، وكثير منها هي النتيجة المباشرة لطفرة عمليات الدمج والاستحواذ الأخيرة.

كثير من الشركات التي انخرطت في عمليات دمج وأصدرت سندات للدفع مقابلها، وعدت وكالات التصنيف الائتماني بأنها ستعمل على تحسين ميزانياتها العمومية خلال الشهور الـ 12 إلى الـ 18 المقبلة، بيد أن علينا أن ننتظر لنرى المآلات.

في حال ما إذا بدأ الاقتصاد في التباطؤ، عندها سيبدأ الضغط. إذا لم تستطع الشركات تحقيق الدرجة الائتمانية، فستبدأ وكالات التصنيف الائتماني في اتخاذ القرار النهائي، وذاك حدث كلاسيكي متوقع في آخر أي دورة.

الخطر هو أننا سنبدأ برؤية مزيد من تخفيض الجدارة الائتمانية من قبل وكالات التصنيف في عام 2019. هل يُمكن أن تكون شركة جنرال إلكتريك بمنزلة مؤشر لما هو مقبل؟

هل هناك أي تحديات أخرى بالنسبة إلى الشركات في 2019؟

مايكل: حيث يتحوّل التعطيل من التكنولوجيا والابتكار إلى تدمير. المثال الواضح هو عندما تُصبح شركة أمازون أكبر، فإن متاجر التجزئة التقليدية ستعرض لمزيد من الضرر.

نحن نرى هذا عبر كثير من الصناعات الأخرى، بما في ذلك الإعلان وقطاع السيارات.

من المُثير للقلق بما فيه الكفاية أن مبيعات السيارات الجديدة استقرت في الصين، لكن شركات صناعة السيارات تواجه أيضا تحدي السيارات الكهربائية ومشاركة ركوب السيارات.

الشباب لا يرون أن هناك هدفا من امتلاك سيارة، فهم يستأجرون موسيقاهم، ويسافرون عبر إيرنبب، إذن لماذا لا يستأجرون سيارة؟

هناك أكثر من 30 شركة مدرجة على مؤشر فاينانشيال تايمز FTSE 100 تحقق عوائد بنسبة تزيد على 5 في المائة. هل يُمكن أن تتعرض أرباح الأسهم هذه إلى الضغط في عام 2019؟

مايكل: هذا سيكون المعضلة الكبيرة. سيضطر مستثمرو الدخل إلى التحضير جيدا لاختياراتهم في عام 2019، والدورة المتأخرة دائما ما تكون وقتا يتطلب حذقا ومهارة.

أود أن أُردد شيئا أخبرني إياه أحد المستثمرين أخيرا عن القيمة. هو يُدير صندوق أسهم قيمة. كان أداؤها جيدا في الأشهر الستة الماضية، لكن، كما قال، إذا كانت رخيصة واخترت شراءها ومن ثم ارتفعت، فإن السبب لشرائها لا يعود قائما.

أنت بحاجة إلى البيع. هناك فكرة أننا سنرى تحوّلا كبيرا من الاستثمار في أسهم النمو إلى الاستثمار في أسهم القيمة. كل ما في الأمر أني لا أصدق ذلك فعلا.

مويرا: كثير من المستثمرين ببساطة يختارون مديري صناديق من الذين يعتقدون أنهم يباشرون التحضير جيدا لاختياراتهم، العلامات التجارية الكبيرة التي تُحقق أداء متفوقا عاما بعد عام تحظى بشعبية بين جميع الفئات العمرية.

ريتشارد: على مدى 30 عاما، كنت أقول إن المستثمرين القائمين في المملكة المتحدة لديهم تحيّز هائل للوطن. كثير منهم لم يشتر في الولايات المتحدة، لأنها كانت دائما مُكلفة أكثر قليلا بالنسبة إلى المملكة المتحدة.

الآن بات المستثمرون يشعرون بسعادة أكبر في امتلاك صناديق عالمية، لكنهم في المقابل لا يدركون بالضرورة أن أكثر من 50 في المائة مما يشترونه من الصندوق العالمي هو في الولايات المتحدة، الأمر الذي تجنبوه بشكل مشهور لمدة 30 عاما.

لقد وصلوا في الوقت المناسب تماما إلى خيار التقاط هذه الأسهم الرائعة لمجموعة الشركات الرائدة المختصرة باسم فانج Faang وبأسعار لن نشهدها مرة أخرى.

في حين إن المملكة المتحدة، تتداول بمقدار 11 مرة ضعف توقعات الأرباح للعام المقبل، التي تبدو رخيصة جدا مقابل المتوسط، على المدى الطويل، بنحو 14 ضعفا.

على أنه ما من أحد يُريد أن يعرف عن المملكة المتحدة وكل توجهها العالمي السريع.

لذلك نعتقد أن أسهم المملكة المتحدة رخيصة، هل يُمكن أن تُصبح أرخص بكثير بعد آذار (مارس) من العام المقبل؟

ميرين: يُمكنك إعادة ما قلناه قبل عام. إنها رخيصة وقد تُصبح أرخص، لكن لا أحد يشتري من أجل العوائد.

ريتشارد: مفتاح العوائد المستقبلية هو تقييمك الأولي، الذي من الواضح أنه أساس نهج القيمة. حصلنا الآن على فترة طويلة كانت فيها المُضاعفات ترتفع وترتفع.

كما أن التوقع هو أن كثيرا من مديري الصناديق لن يشتروا أسهم شبكة آي تي في ITV بنسبة سعر إلى الأرباح تقدر بنحو عشرة أضعاف، على أنهم كانوا قد اشتروا بسعادة كبيرة أسهم شركة نيتفليكس التي تبلغ نحو 100 ضعف.

مايكل: يُمكننا الحديث عن إلى أي مدى تبدو تقييمات أسهم المملكة المتحدة ضعيفة، وما إذا كان ذلك يمثل فرصة شراء، لكنني لا أعتقد أن مجالات الأسواق الناشئة، التي كانت الأكثر تضررا، هي المكان الذي قد ترغب أن تكون فيه بدلا من ذلك.

أحد الأخطاء التي يرتكبها المستثمرون هو أنهم يعودون إلى ما كان ناجحا من قبل، في ظل سوق تتسم بالتقلب والتقلب الشديد أحيانا. هناك خطر أن الجميع قد يعودون إلى أسهم التكنولوجيا والنمو في العام المقبل، ثم لا يحصدون سوى خسارة المال.

ميرين: هذه المناقشة بأكملها هي تذكرة أنه خلال الأعوام الـ 20 أو الـ 30 الماضية، فإن المستثمرين لن يضطروا فعلا إلى أخذ السياسة في الحسبان بشكل كبير.

نحن الآن نعود إلى النقطة التي كنا فيها في السبعينيات، عندما كانت هذه الأشياء متشابكة للغاية.

هذا تغيير كبير بالنسبة إلى مجتمع الاستثمار. عليهم الآن أن ينظروا إلى ذلك ويفهموا كل أنواع الأشياء التي لم يفعلوها من قبل، الأمر الذي قد يكون، مرة أخرى، مفيدا لمنتقي الأسهم في العام المقبل.

ريتشارد: ليس من الطبيعي أن ترتفع الأسهم لمدة تسعة أعوام على التوالي. كان ذلك تماما بسبب برنامج التسهيل الكمي، وفي الواقع لقد كان ذلك سخيفا. حقيقة أننا نواجه عاما منخفضا هي علامة على التطبيع، لكن يُمكننا أن نرى أيضا إتاحة بعض الفرص الحقيقية في مختلف فئات الأصول ضمن الأسواق، العام المقبل.



• جرت مناقشة قضايا آفاق الاستثمار خلال العام المقبل، في مقر صحيفة فاينانشيال تايمز في لندن، في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الجاري، برئاسة كلير باريت، محررة الشؤون المالية الشخصية في "فاينانشيال تايمز".