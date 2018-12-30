سنة سوداء للأسواق المالية الصينية





انحسرت الثقة والتفاؤل في الأسواق المالية الصينية بعد عام كارثي شهدته في 2018، كانت فيه بورصات ثاني قوة اقتصادية في العالم من الأقل حيوية، مسجّلة تراجعات راوحت بين 14 و33 في المائة. ووفقا لـ "الفرنسية" قال جي هاومينج المحلّل في معهد "إس دبليو إس ريسيرتش" للأبحاث حول الأصول العقارية، "إنّ السوق الصينية هي الأضعف أداء بين الأسواق الناشئة".

وأضاف "سيكون عام 2019 على الأرجح أفضل من 2018، بما أن السوق خسرت كثيرا هذه السنة، لكنّ هذا لا يعني أنّنا سنشهد تقدّما هائلا، لأنّها لا تزال ضعيفة نسبيا".

وفي بورصة شنغهاي، تراجع المؤشر المركب هذه السنة بنسبة 24.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر بورصة شينزن 33.2 في المائة، وشمل التراجع بورصة هونج كونج التي خسرت 14 في المائة.

وثمّة عوامل عدة أسهمت في هذا التراجع، أوّلها تباطؤ الاقتصاد الصيني بصورة واضحة، مع تسجيل إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث نموا بنسبة 6.5 في المائة وهو الأضعف على الإطلاق خلال تسع سنوات.

وترافق هذا التباطؤ الاقتصادي مع ركود في الاستثمارات ومستوى مديونية مرتفع وحرب تجارية مع الولايات المتحدة، ما أوجد بيئة غير مواتية للنمو، خصوصا أنّ المستثمرين في الصين هم في غالب الأحيان أفراد شديدو التأثّر بالمخاطر الدبلوماسية والاقتصادية.

أمّا بالنسبة إلى الشركات، فإن تصدّي بكين للمديونية كبّل استراتيجيتها القائمة على الاقتراض بهدف الاستثمار.

وإذا كان البنك المركزي الصيني قد خفّض مرّات عدّة نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف بهدف السماح لها بمنح مزيد من القروض وتحفيز الاقتصاد، فهو يعتزم الحفاظ على سياسة نقدية "حذرة" عام 2019.

ويرى عديد من المختصين أنّ توجّه البورصات الصينية سيتوقف إلى حدّ بعيد على نتيجة المفاوضات التي بدأتها بكين وواشنطن بهدف وضع حدّ للحرب التجارية بينهما.

وأعلن البلدان مطلع كانون الأول (ديسمبر) هدنة لثلاثة أشهر، وعلّقا الرسوم الجمركية المشدّدة التي فرضها كل منهما على الآخر خلال الأشهر الماضية التي أثارت قلق المستثمرين حتى خارج حدودهما.

وقالت المختصة الاقتصادية في مجموعة "آي إن جي" آيريس بانج معلّقة على التطوّر في هونح كونح، "إنّ "البورصة ستتوقّف إلى حدّ بعيد على التطوّر الذي سيتحقّق على هذا الصعيد"، مضيفة أنه "إذا انتهت الهدنة بصورة سلبية، فعندها ستبدأ الأعمال الانتقامية من جديد، ومن المتوقّع أن تتراجع السوق مجدّدا".

وعدّد جي ثلاثة عوامل سيكون لها في رأيه تأثير العام المقبل هي "التباطؤ الاقتصادي ونقص الأموال واختلال التوازن في السياسات المتّبعة".

ولفت إلى أنّه "منذ أن بدأت عملية تقليص الديون، فإن الأموال المتوافرة محدودة"، مضيفاً "هناك هوّة بين التشريعات والسوق. الهيئات الناظمة تركز على المعايير المعتمدة، لكن ينبغي بذل مزيد من أجل حيوية السوق".

غير أنّ المتخصّصين في توقّع حركة السوق هم أكثر إيجابية بحسب وكالة "بلومبيرج" المالية، إذ إنّهم يتوقعون ارتفاع بورصة شانغهاي بنحو 20 في المائة العام المقبل.

وأضح مختص الاستراتيجيات في شركة "سنترال تشاينا سيكيوريتيز" تشانج غانج، أنّه مع "تطبيق السياسات المتّخذة لتحفيز الاقتصاد والحدّ من الضرائب، فإن الأسهم الصينية قد تحقق ارتفاعا واضحا بعد الفصل الثالث".

وإذا كانت الصين لم تضع خطة إنعاش اقتصادي واسعة النطاق تتضمّن استثمارات كثيفة، فهي قد أعلنت في تموز (يوليو) عزمها على تطبيق سياسة مالية "نشطة أكثر" لتعزيز الاقتصاد.

وحصلت بعض القطاعات على تخفيض لضريبة القيمة المضافة بنقطة واحدة، كما سيحظى دافعو الضرائب اعتبارا من 2019 بتخفيضات ضريبية لبعض نفقاتهم مثل التربية وتكاليف علاج أمراض خطيرة، وإعادة تسديد قروض عقارية وغيرها، في حين تم رفع سقف الضرائب بهدف تحفيز استهلاك الأسر. وأشار تشانج إلى أنّ تدابير متوسطة وبعيدة الأمد لضبط السوق ستسهم أيضا في توطيد الأسواق المالية.

وأجمع مختصو اقتصاد استشارتهم "بلومبيرج" على أنّ النمو سيستمر في التباطؤ عام 2019 مسجّلا 6.2 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 1990.