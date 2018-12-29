التضخم يسجل 4.2% في روسيا متجاوزا هدف المركزي

أظهرت البيانات الأولية التي أصدرتها هيئة الإحصاء الروسية اليوم السبت أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع قليلا فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، والبالغ أربعة في المئة، خلال العام الجاري.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي سعيا لكبح التضخم الآخذ في الارتفاع بفعل زيادة ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من عام 2019 وعوامل خارجية أخرى.

وتسارع التضخم السنوي في ديسمبر إلى 4.2 بالمئة، متجاوزا المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي للمرة الأولى منذ يونيو 2017.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم إلى 0.8 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 0.5 بالمئة في نوفمبر .