قيود صينية جديدة على واردات الألمنيوم والصلب

تعتزم الصين فرض قيود على واردات الألمنيوم والصلب الخردة اعتبارا من تموز (يوليو) المقبل.ووفقا لـ "رويترز" قالت وزارة البيئة الصينية أمس "إن الألمنيوم والصُلب الخردة سيجري شطبهما من قائمة للصادرات غير المقيدة من منتجات المخلفات الصلبة التي يمكن الاستفادة منها كمواد خام إلى قائمة واردات مقيدة".وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنية تبحث في صياغة معايير للنحاس والألمنيوم المعاد تدويره، مضيفة أن "المواد الخام من الألمنيوم والنحاس التي تفي بالمعايير المحلية ذات الصلة لن تُعتبر مخلفات صلبة ويمكن استيرادها كأي سلعة عادية".من جهة أخرى، سمحت بكين باستيراد الأرز من الولايات المتحدة، وتضمن بيان نشرته المصلحة العامة للجمارك على موقعها الإلكتروني، قائمة بمعايير الفحص ومتطلبات الحجر الصحي، موضحا أنه جرى اتخاذ القرار وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، وأيضا الاتفاق بشأن بروتوكول الصحة النباتية لصادرات الأرز الأمريكية الذي توصل إليه البلدان في وقت سابق.يأتي هذا الإجراء في ظل هدنة مدتها 90 يوما بين البلدين اللذين انخرطا في حرب تجارية طاحنة هذا العام.وجاء في مذكرة لسلطات الجمارك الصينية أنّ الأرز الأمريكي الذي يطابق متطلبات التفتيش والحجر الصحي في الصين سيُسمح له بدخول البلاد.وتتضمن متطلبات استيراد الأرز الأمريكي أنّ يكون المصدرون مسجّلين في وزارة الزراعة الأمريكية وملتزمين بقوانين وقواعد الصحة النباتية في الولايات المتحدة والصين.تأتي موافقة بكين بعد أكثر من عام على موافقة البلدين على بروتوكول للصحة النباتية سمح لأول مرة باستيراد الأرز الأمريكي.وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع تصل قيمتها بشكل إجمالي إلى 300 مليار دولار، ما أدخلهما في أزمة بدأت تؤثر في أرباح الشركات والأسواق المالية التي شهدت تراجعا.لكن العلاقات بين العملاقين الاقتصاديين بدأت في التحسن بعد توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينج إلى هدنة تجارية على هامش قمة العشرين في بوينس آيرس في الأول من كانون الأول (ديسمبر).ومنذ ذلك الحين كانت هناك مؤشرات تقارب، ولا سيما مع إعلان الصين تعليق الرسوم الجمركية المشددة على السيارات وقطع الغيار الأمريكية الصنع اعتبارا من كانون الثاني (يناير) المقبل لمدة ثلاثة أشهر.وأثمرت المحادثات أيضا عن استئناف الصين شراء فول الصويا من المزارعين الأمريكيين وتسهيل قواعد الاستثمار للشركات الأمريكية.وتعتزم الولايات المتحدة إرسال وفد حكومي إلى بكين الشهر المقبل لإجراء محادثات تجارية مع المسؤولين في الصين، وهي أول جولة حوار مباشرة منذ اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج على هدنة مؤقتة في الحرب التجارية خلال قمة العشرين في الأرجنتين في وقت سابق الشهر الجاري.