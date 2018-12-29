علماء صينيون يحولون النحاس إلى ذهب

توصل علماء صينيون لأول مرة إلى معرفة كيفية تحويل النحاس الرخيص إلى "ذهب"، في اكتشاف مذهل يمكن أن يؤثر في أسعار المعادن النفيسة في العالم.وبحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، تمكن فريق البحث الصيني من تحويل معدن النحاس الرخيص إلى مادة جديدة متطابقة تقريبا في تكوينها مع الذهب، باستخدام غاز الأرجون الساخن المشحون إلكترونيا.ويتمثل دور غاز الأرجون الساخن في استخدام إشعاعه المؤين سريع الحركة لتفجير ذرات النحاس وتحويلها إلى صفائح معدنية.مع تبريد هذه الذرات وتكثيفها، تشكلت طبقة رقيقة من "الرمل". ولاحظ العلماء أن كل حبة رمل لا يتجاوز قطرها بضعة نانومترات؛ أي نحو 1/1000 من حجم جرثومة.واستخدم العلماء هذه المادة الرملية في تحويل الفحم إلى كحول، بحسب "نيويورك بوست"، وذلك بعد وضعها في غرفة تفاعل.وخلال هذه العملية التي وصفها العلماء بـ"الناجحة"، توصل الصينيون إلى أن أداء الجسيمات النانوية النحاسية التي تشكل المادة الرملية مشابه لأداء معدن الذهب النفيس.