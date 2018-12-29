رئيس "باير" الألمانية للكيماويات والأدوية يرفض أي نقاش حول تقسيم الشركة

أعرب فيرنر باومان، رئيس شركة "باير" الألمانية العملاقة للكيماويات والأدوية، عن رفضه لتقسيم الشركة إلى شركتين، واحدة للكيماويات الزراعية، وأخرى للدوائيات.

وفي تصريحات لصحيفة "بورزن تسايتونج" (صحيفة البورصة) الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال باومان:" لا نشارك في مثل النقاشات"، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة تم وضعها منذ نهاية 2014 وأنه يجري تنفيذها بشكل متتابع منذ ذلك التاريخ.

تجدر الإشارة إلى تزايد النقاش حول تقسيم محتمل للشركة وذلك منذ استحواذ باير على مونسانتو الأمريكية للبذور.

وثارت تكهنات مؤخرا بأن المستثمر الأمريكي بول سينجر، صاحب صندوق "إليوت" الاستثماري، يمكن أن يعمل على هذا الموضوع لاسيما وأنه لا يوجد أي صلة بين مجالي الصيدلة وصحة المستهلك من جانب، وبين الكيماويات الزراعية على الجانب الآخر.

وأضاف باومان أنه حتى مع وجود فصل في بعض النقاط بين المجالين " فإن كل أنشطتنا تستفيد بقوة من بنيتنا التحتية"، وتابع أن العلامة التجارية "باير" قوية وملزمة.

