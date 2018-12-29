الروبل الروسي مستقر في آخر أيام التداول لعام 2018

بدأ الروبل الروسي تعاملات اليوم السبت على انخفاض طفيف مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات محدودة بآخر جلسة تداول للعملة الروسية هذا العام، ليظل قرب أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر في ظل ضعف أسعار النفط.

وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضا 0.1 بالمئة مقابل الدولار عند 69.50 روبل بينما استقر مقابل اليورو عند 79.50 روبل.

وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في ديسمبر كانون الأول مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عام بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض. وقاد هذا العملة الروسية إلى تسجيل أدنى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر.