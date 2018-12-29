العراق يصدر 3 ملايين و600 ألف برميل نفط يوميا خلال الشهر الجاري

أعلن مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي أن معدل صادرات النفط الخام العراقية من الموانيء الجنوبية شمالي الخليج تجاوزت حتى اليوم السبت 3ملايين و600الف برميل يوميا .

وقال إحسان عبد الجبار المدير العام لشركة نفط البصرة كبرى الشركات النفطية العراقية، في تصريح صحفي اليوم ، إن معدل صادرات النفط الخام للشهر الحالي من الموانيء الجنوبية بلغت لغاية اليوم 3ملايين و600الف برميل يوميا، وسترتفع إلى معدلات أعلى بنهاية الشهر الجاري في حال استمرار عمليات التصدير بدون حوادث.

وأضاف أن متوسط انتاج النفط الخام من حقول شركة نفط البصرة تتجاوز حاليا 3ملايين و300الف برميل يوميا، وستشهد زيادة خلال العام المقبل .

وأكد أن العراق ملتزم 100 بالمئة بقرار الدول المصدر للنفط (أوبك) في اجتماعها الأخير في فيينا بشأن تخفيض الانتاج حسب النسب المقررة لكل دولة، وسيبدأ تنفيذ القرار وفق المدة التي حددتها المنظمة.

ويخطط العراق إلى رفع مستويات تصدير النفط الخام إلى 3ملايين و880الف برميل العام المقبل بمافيها 250الف برميل من حقول إقليم كردستان لسد متطلبات الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام .2019