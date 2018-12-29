استراليا تستقبل العام الجديد بموجة حر قياسية

فيما يلملم عام 2018 أوراقه ، تواصل درجات الحرارة في الارتفاع عن المعدلات القياسية بعشر إلى 14 درجة مئوية في أستراليا في موجة حر قياسية استمرت بالفعل خمسة أيام.

وفي محاولة للتأقلم مع درجات الحرارة غير الطبيعية التي من المتوقع أن تستمر للثلاثة أشهر الأولى من عام 2019، بحسب توقعات مكتب الأرصاد الجوية الأسترالية، تكتظ الشواطئ بالأشخاص وجرى ضبط مكيفات الهواء على أقل درجاتها.

وقال مكتب الأرصاد الجوية اليوم السبت، إن درجات الحرارة المرتفعة القياسية بدأت تتحطم في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد ، حيث سجلت بعض المناطق يومها الرابع من تجاوز درجات الحرارة 44 درجة مئوية.

وبلغت درجات الحرارة في المناطق الغربية بسيدني 42 درجة مئوية اليوم السبت، وهو رابع يوم على التوالي يتجاوز الأربعين درجة مئوية. وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تستمر موجة الحر "الشديدة" و"القوية" التي ضربت سيدني أمس الخميس إلى "المستقبل القريب".

وتحطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة العالية في بلدات في نيوساوث ويلز مثل "هاي" التي سجلت 44.5 درجة مئوية، ونارانديرا التي سجلت 43.2 درجة مئوية. وشهدت ألبوري على الحدود الجنوبية مع فيكتوريا يومها الأكثر حرارة على مدار 26 عاما بتسجيل 42.4 درجة مئوية.

وسجلت بلدة تاركولا الواقعة بفيكتوريا درجة حرارة قياسية بلغت 48.1 درجة مئوية أمس الجمعة، بينما وصلت درجة الحرارة في أدلايد بجنوب أسترالياإلى 43.7 درجة مئوية. وفي شمال غرب أستراليا، سجلت بلدة التعدين القديمة "ماربل بار" درجة حرارة قياسية بلغت 49.3 درجة مئوية في يوم العطلة الاضافي لعطلة عيد الميلاد ، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة فوق 45 درجة مئوية حتى عام 2019 .