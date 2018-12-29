استطلاع: ثلث الألمان يتمنون خروجاً مبكراً لميركل من المستشارية

أعرب 38% من الألمان في استطلاع للرأي عن رغبتهم في أن تترك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منصبها قبل انتهاء الفترة التشريعية عام .2021 وفي المقابل، ذكر 43% من الذين شملهم الاستطلاع، أنهم يريدون أن تُكمل المستشارة مهام منصبها كما هو مقرر حتى نهاية الفترة التشريعية الحالية، بينما لم يبد 18% من المشاركين رأيهم في الأمر.

يذكر أن ميركل تخلت عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي مطلع ديسمبر الجاري بعد أن تولت المنصب على مدار 18 عاما. وأعلنت ميركل أنها تعتزم استكمال مهام منصبها كمستشارة حتى نهاية الفترة التشريعية في عام 2021، وأنها لا تعتزم الترشح لشغل هذا المنصب مجددا. وذكر 66% من أنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، و65% من أنصار حزب الخضر و48% من أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي و47% من أنصار الحزب الديمقراطي الحر و50% من أنصار حزب "اليسار" أنهم يريدون أن تكمل المستشارة فترتها حتى عام .2021

وفي المقابل، ذكر 78% من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أنهم يريدون خروج ميركل من منصبها على نحو مبكر، بينما ذكر 10% فقط أنهم يريدون أن تواصل مهامها حتى عام .2021