مطورو الشرقية لوزير الإسكان: سنسلم مشاريعنا العام الجديد

أكد عدد من المطورين خلال لقائهم مع ماجد الحقيل وزير الإسكان، بدء تسليم مشاريعهم خلال العام الجديد 2019، وذلك خلال جولة الوزير على تسعة مشاريع في كل من الدمام، القطيف، والأحساء.وتفقد الوزير الحقيل، عددا من مشاريع برنامج "سكني" للوحدات السكنية "تحت الإنشاء" بالشراكة مع المطورين العقاريين في المنطقة الشرقية، وقف خلالها على سير العمل واطلع على تفاصيل المشاريع ونسبة الإنجاز فيها.وشدد الحقيل خلال جولته التفقدية، على القائمين بهذه المشاريع والمطورين والمقاولين المنفذين لها على ضرورة العمل على تسليم هذه المشاريع والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمواطنين المستفيدين خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار توفير السكن الملائم للمواطنين ورفع نسبة تملكهم إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المائة بحلول عام 2030 ضمن أهداف برنامج الإسكان.وأكد أن هذه المشاريع وغيرها التي بدأ تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، تؤكد حرص الوزارة على توفير خيارات سكنية ذات جودة وسعر مناسب تلبي احتياج المواطنين المسجلين في قوائمها، حيث تراوح أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة للوحدات السكنية تحت الإنشاء بين 250 ألف ريال وحتى 750 ألف ريال. ويبلغ إجمالي ما تم تخصيصه للمنطقة الشرقية منذ انطلاق برنامج "سكني" العام الماضي 72.923 خيار سكني وتمويلي، يشمل 22.951 تمويل سكني مدعوم، و10.535 أرض سكنية مجانية، و4297 وحدة سكنية جاهزة، و35.140 وحدة سكنية تحت الإنشاء.تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمدارس التعليمية والجوامع الدينية إضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.