«صندوق النقد»: حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية للعملات لأدنى مستوى في 5 أعوام

هبطت حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للعملات في الربع الثالث من العام الحالي إلى أدنى مستوى في نحو خمس سنوات، بينما زادت حصة اليورو لتصبح الأكبر في أربعة أعوام تقريبا.

ووفقا لبيانات من صندوق النقد الدولي، ارتفعت حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي إلى 61.94 في المائة بما يعادل 6.63 تريليون دولار من مجمل الاحتياطيات في الربع الثالث، من 62.4 في المائة بما يعادل 6.56 تريليون دولار في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات صندوق النقد أيضا أن حصة اليورو الأوروبي في الاحتياطيات العالمية للعملات ارتفعت إلى 20.48 في المائة في الربع الثالث من 2018 وهي أكبر حصة منذ الربع الرابع من 2014.

وتراجعت حصة اليوان الصيني في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي إلى 1.80 في المائة في الربع الثالث من 2018، وهو أول انخفاض منذ أن بدأ صندوق النقد في نشر أرقام بشأن حصة الصين في الربع الرابع من 2016.

وفي سياق ذي صلة، صعد الين الياباني أ/س مع سعي المستثمرين للحماية من تقلبات الأسهم بينما تراجع الدولار الأمريكي مع صعود بورصة وول ستريت بعد أسبوع مثير شهد تقلبات كبيرة في الأسعار.

واختبر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي للأسهم الأمريكية أدنى مستوى له في 20 شهرا هذا الأسبوع وكان على وشك أن يتراجع عن مستواه في بداية العام قبل أن تتعافى المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت وتسجل أكبر قفزة ليوم واحد في نحو عشر سنوات في جلسة الأربعاء.

وصعد الين على الرغم من ارتفاع الأسهم وبيانات محلية ضعيفة وتراجع كبير لعوائد السندات القياسية اليابانية.

وارتفعت العملة اليابانية 0.57 في المائة مقابل العملة الخضراء إلى 110.34 ين للدولار بحلول الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش. وقفزت العملة السويسرية، وهي أيضا عملة للاستثمار الآمن، 0.66 في المائة إلى 0.9810 فرنك للدولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.09 في المائة إلى 96.398.

إلى ذلك، قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر أمس، وسط إقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي والإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، على الرغم من أن مكاسب الأسهم كبحت صعود المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب 0.5 في المائة إلى 1281.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:13 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع عدم وجود نهاية في الأفق للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية السياسية الأمريكية.

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 19 حزيران (يونيو) عند 1281.39 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1283.2 دولار للأوقية اليوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة لأعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 15.342 دولار للأوقية، وسجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المائة عند 15.34 دولار للأوقية في أحدث تعاملات. وتتجه الفضة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ آب أغسطس 2017. وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 796.74 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1264.90 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم بنحو 3 في المائة هذا الأسبوع.