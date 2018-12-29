النفط يتعافى ويسترد بعض خسائره والتخمة تبقي الأسواق تحت ضغط

ارتفعت أسعار النفط أمس مستردة بعض خسائرها التي منيت بها في الجلسة السابقة، لكن نمو مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد العالمي أبقت الأسواق تحت ضغط.

وبحسب "رويترز"، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتا، إلى 53.11 دولار للبرميل، وكان الخام هبط الخميس بنحو 4.24 في المائة، أو 2.31 دولار، إلى 52.16 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45.33 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.59 في المائة، أو ما يعادل 72 سنتا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة شهدت انخفاضا طفيفا الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.

وتراجعت مخزونات النفط بمقدار 46 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 2.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما سجلت زيادة بلغت 799 ألف برميل.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض بمقدار 58 ألف برميل يوميا مع تراجع معدلات التشغيل 0.3 نقطة مئوية، وارتفعت مخزونات البنزين ثلاثة ملايين برميل مقارنة بتوقعات محللين بزيادة قدرها 28 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2000 برميل مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 529 ألف برميل.

وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 411 ألف برميل يوميا إلى 4.69 مليون برميل يوميا.

ويبلغ إنتاج النفط الأمريكي حاليا نحو 11.6 مليون برميل يوميا قرب أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، بينما ارتفعت واردات الخام الأمريكية بمقدار 372 ألف برميل يوميا إلى 8.3 مليون برميل يوميا.

وتراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 141 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، إلى 2773 مليار قدم مكعبة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 136 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي.

كما تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 697 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وشهدت أسعار النفط في العام الجاري تقلبات واسعة زادت في الربع الأخير من 2018، حيث سجلت أسعار الخام في بدايته ارتفاعا كبيرا تجاوز معه خام "برنت" مستوى 80 دولارا للبرميل، ثم هبط في نهايته إلى أدنى 50 دولارا.

من جهته، اعتبر ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن ارتفاع الحمائية والحروب التجارية وعدم القدرة على التنبؤ بتحركات الإدارة الأمريكية سهمت بشكل كبير في تقلب أسعار النفط العالمية على مدار العامين الماضيين.

وأضاف نوفاك أن عدم اليقين في السوق في الوضع الراهن يتمثل في الكيفية التي ستتصرف بها كل من الصين والهند، إلى جانب الحروب التجارية، وعدم القدرة على التنبؤ بممارسات الإدارة الأمريكية.

وشدد المسؤول الروسي على أن القرار الأمريكي بالسماح لدول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعلان العقوبات ضدها كان أحد العوامل وراء قرار منظمة أوبك وحلفائها في الشهر الجاري بخفض إنتاج الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، والمقرر تفعيله من الشهر المقبل.

وتوقع مسح أن تصل أسعار النفط إلى مستوى 70 دولارا في 2019، على الرغم من التدهور الذي لاحق أسعار الخام مع نهاية العام الجاري.

وأظهر مسح صادر عن وكالة "بلومبيرج" أمس، أن سوق النفط ستشهد حالة من التشديد في 2019 مع اتجاه منظمة أوبك لخفض المعروض.

وذكر ميشيل كوهين رئيس أبحاث السلع والطاقة في بنك "باركليز" أن أسعار النفط ستشهد تعافيا في 2019، وأن ذلك سيكون مدفوعا بعاملين، الأول خفض صادرات "أوبك" الذي سيقود نحو تقليص في المخزونات، أما العامل الثاني فهو أن العام المقبل لن يشهد مزيدا من التدهور في الظروف الاقتصادية.

وكان تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية في العام الجاري قد تسببا في خفض الطلب على النفط، والتأثير سلبا في أسعار الخام.

من جانبه، صرح ميشيل تران محلل السع داخل شركة "آر.بي.سي" بأن المعروض العالمي والطلب سيصل إلى مستوى جيد من حيث التوازن في 2019.

أما أكثر وجهات النظر تفاؤلا في مسح "بلومبيرج" فكانت من جانب محللي بنوك "مورجان ستانلي" و"ستاندرد تشارترد" التي ترى أن متوسط سعر خام "برنت" سيصل إلى 78 دولارا للبرميل في العام المقبل.