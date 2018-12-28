إصدار 23.5 ألف اسم تجاري في السعودية خلال 60 يوما .. و2549 "علامة"

أصدرت السعودية، 23.5 ألف اسم تجاري في السعودية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري 2018، فضلا عن 2549 علامة تجارية في الفترة نفسها.وبداية من شهر أكتوبر، إذ بلغ عدد العلامات التجارية الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار 1358 علامة و9022 اسما تجاريا، في حين بلغت خلال شهر نوفمبر 1191 علامة تجارية و14459 اسما تجاريا.وفيما يتعلق بالمؤسسات المنشأة، فقد شهد شهر أكتوبر إصدار 12634 مؤسسة و1405 شركات منشأة، فضلا عن 2033 تراخيص تخفيضات، فيما بلغ عدد القضايا المحالة إلى النيابة 115 قضية تجارية.أما شهر نوفمبر، فقد بلغ عدد السجلات التجارية للمؤسسات والشركات نحو 20087 شركة ومؤسسة، علما أن عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر 32188 شهادة.وبخصوص العلامات التجارية، فبلغت 1191 علامة خلال الشهر، في حين أحيلت 235 قضية تجارية إلى النيابة العامة بمجموع 350 قضية خلال الشهرين.وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار تعديلات جديدة على نظامي الشركات والسجل التجاري بهدف تعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال المعد من البنك الدولي (مؤشر بدء النشاط ومؤشر حماية أقلية المستثمرين)، وبما يعزز بلوغ أهداف "رؤية المملكة 2030" في الانتقال إلى المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، وكذلك لمواكبة المستجدات الدولية وأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.وتهدف هذه التعديلات لتيسير إجراءات بدء النشاط التجاري عبر اتباع حلول إلكترونية آمنة وميسرة تضعها الوزارة؛ ما ينعكس إيجابا على ترتيب المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال. كما تهدف إلى زيادة حماية أقلية المساهمين، وتحسين مستوى ثقتهم في الشركات، وتعزيز حقوقهم ووضع ضمانات الحوكمة اللازمة؛ لتشجيعهم على تقديم الدعم المالي والاستثمار، وطمأنتهم بأن استثماراتهم وأموالهم ستكون آمنة وتحظى بالحماية النظامية، وهذا بدوره يؤدي إلى تنمية الشركات بزيادة مصادر التمويل.وتهدف أيضا إلى تقرير مسؤولية عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، فيما يتعلق بصفقات الأطراف ذوي العلاقة غير العادلة أو التي تنطوي على تعارض في المصالح وتلحق الضرر بالشركة. وكذلك تقرير مبدأ جواز تحميل الشركة النفقات التي تكلفها المساهم لإقامة الدعوى وفقا لعدد من الضوابط من بينها أن تكون الدعوى مقامة على أساس صحيح وبحسن نية، وذلك لتوفير الأدوات القانونية الفعالة لحماية حقوق المساهمين.في حين يهدف تعديل نظام السجل التجاري إلى ضمان قيد جميع المنشآت التجارية -أيا كان رأسمالها أو شكلها القانوني-في السجل التجاري، للظهور في السوق، وتوفير بيئة تجارية منظمة على نحو يمكن الجهات التنظيمية من معرفة حجم السوق وعدد المنشآت التجارية وأنشطتها، بما يحسن من كفاءة اتخاذ القرارات التنظيمية.