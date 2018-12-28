البيزو الأرجنتيني ينهي العام منخفضا أكثر من 50% أمام الدولار

صعد البيزو الأرجنتيني 1.72 بالمئة اليوم الجمعة إلى 37.70 مقابل الدولار الأمريكي مع قيام المتعاملين بتكوين مراكز قبيل نهاية العام، لكن عملة ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية تنهي العام على خسائر قدرها 50.53 في المئة.

وستكون الأسواق المالية في الأرجنتين مغلقة يومي الاثنين والثلاثاء في عطلة العام الجديد.

وفي ظل ركود اقتصادي، فإن الأشهر الأخيرة من 2018 كانت صعبة على عموم الأرجنتينيين الذين شهدوا قدرتهم الشرائية تتآكل بفعل التضخم الذي من المتوقع أن ينهي العام فوق 47 في المئة.