عاصفة تعطل الرحلات الجوية في وسط الولايات المتحدة

أدت عاصفة إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتأخير آلاف الرحلات الأخرى في وسط الولايات المتحدة الخميس.

وقد تأخرت أكثر من 6500 رحلة فيما أُلغيت نحو 800 رحلة أخرى بحسب موقع "فلايت اوير" لتتبع رحلات الطيران.

ومطار دالاس-فورت وورث الدولي في تكساس هو الأكثر تضررا مع إلغاء أكثر من 450 رحلة وتأخر 600 رحلة أخرى.

ويواجه جنوب شرق البلاد خطر وقوع فيضانات جراء تساقط أمطار غزيرة حتى الإثنين.

وقال الإعلام الأميركي أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى مقتل امرأة عندما سقطت شجرة على منزلها النقال مساء الأربعاء في لويزيانا ورجل الخميس في حادث على جادة سريعة بسبب الجليد في كنساس.

وقال أنثوني سكوت لقناة من تكساس "لا أريد أن أمضي ثلاثة أيام عالقا في مطارات وأخسر كل إجازتي وليلة رأس السنة".

وقالت مسافرة علقت في دالاس تدعى دنيز نايت لصحيفة "فورت وورث ستار-تلغرام" المحلية إن ما حصل "أفسد عطلة الأعياد".

وأغلقت سلطات نبراسكا أحد الطرق الرئيسية في هذه الولاية الواقعة في وسط الولايات المتحدة.

من جهتها نصحت سلطات داكوتا الشمالية السكان بتفادي أي تنقّل في الجزء الشرقي من الولاية حيث تم إغلاق مطار فارغو الصغير بالكامل.

وبحسب الأرصاد الجوية الأميركية فإن هذه العاصفة التي أطلق عليها اسم "إيبوني" ستؤدي إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج والأمطار صباح الجمعة قبل أن تنحسر تدريجا.