"ايرباص" تسعى لتحقيق هدف تسليم 800 طائرة في 2018

في الوقت الذي أوشك فيه عام 2018 على الانتهاء، أعلنت شركة ايرباص للطائرات أنها تبذل قصارى جهدها لتحقيق هدف تسليم 800 طائرة خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية عن ستيفان شافرات المتحدث باسم ايرباص قوله إن الشركة تبذل أقصى طاقتها لتحقيق هذا الهدف الذي يتطلب تسليم 127 طائرة لعملائها خلال كانون أول/ديسمبر الجاري، مضيفا أن مدير التسويق بالشركة كريستيان شيرير وفريق المبيعات التابع له في طريقهم لاقتناص صفقات جديدة.

وبعد تعثر برنامج التصنيع هذا العام في ظل مشكلات تتعلق بتوريدات محركات الطائرات، نجحت ايرباص في تسليم حصيلة جيدة من الطائرات في نوفمبر، بلغت 89 طائرة، بزيادة 15 طائرة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ومن أجل تحقيق الهدف المنشود في عدد الطائرات المطلوب تسليمها، يتعين أن تصل ايرباص إلى نفس عدد الطائرات التي قامت بتسليمه في ديسمبر عام .2017

وكانت ايرباص، ومقرها مدينة تولوز الفرنسية، خفضت هدفها المبدئي بتسليم 820 طائرة خلال عام 2018، في تحديث للعائدات في ختام الربع الثالث.

وتراجعت الضغوط على شركة إيرباص بشكل أكبر بعد أن وافقت شركة طيران الامارات ومقرها دبي الشهر الماضي على قبول طائرتين طراز (إيه 380) بعد أن كانت رفضتهما في وقت سابق بسبب خلاف مع شركة "رولز رويز هولدينجز بي إل سي" بشأن أداء محركات الطائرتين.