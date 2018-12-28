الصين: الفائض النهائي بميزان المعاملات الجارية 23.3 مليار دولار في الربع الثالث

قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي اليوم الجمعة إن الصين سجلت فائضا نهائيا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 23.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري.

وأشارت الإدارة في بيان إلى أن الصين حققت فائضا نهائيا في ميزان المعاملات المالية والرأسمالية بلغ 16.8 مليار دولار في الفترة ذاتها.

وبلغ العجز النهائي في ميزان المعاملات الجارية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 5.5 مليار دولار، بينما بلغ الفائض النهائي في ميزان المعاملات المالية والرأسمالية 95.4 مليار دولار.

أضافت المصلحة أن صافي الاستثمارات أظهر تدفق 14 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.