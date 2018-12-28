"نيكي" يغلق منخفضا ويسجل أول خسارة سنوية منذ 2011

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا في آخر أيام تداوله هذا العام اليوم مع تراجع الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة، مما قاد المؤشر إلى تسجيل أول خسارة سنوية في سبعة أعوام.

وهبط نيكي 0.31 بالمئة في ختام الجلسة إلى 20014.77 نقطة.

وسجل المؤشر القياسي خسارة نسبتها 12.1 بالمئة في عام 2018، وهي أول خسارة سنوية منذ عام 2011، منهيا بذلك أطول موجة مكاسب منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.50 بالمئة إلى 1494.09 نقطة، ومني بخسارة نسبتها 17.8 بالمئة خلال العام، وهي الأكبر منذ عام 2011.

وضغطت الأسهم المرتبطة بالطاقة على السوق الأوسع نطاقا اليوم بعدما هبطت أسعار النفط بشدة في تعاملات أمس بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام وزيادة قتامة آفاق النمو العالمي.