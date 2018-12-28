توقعات بتراجع وتيرة النمو الاقتصادي في ألمانيا عام 2019

يتوقع خبراء اقتصاد تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال عام 2019.

وقال خبراء اقتصاد لدى بنوك ألمانية كبيرة في استطلاع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه في حال عدم تغير شيء على نحو جذري في الظروف الاقتصادية الراهنة، فإنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في ألمانيا العام المقبل 1.5%.

وذكر الخبراء أن الاضطرابات الدولية تلقي بظلالها على التطلعات الاقتصادية للعام المقبل، مستبعدين في المقابل حدوث ركود.

ولا يتوقع الخبراء حدوث تحول في سوق العمل باستثناء تراجع في وتيرته.

وبحسب البيانات، فإنه من المتوقع أن يتراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا العام المقبل بما يتراوح بين 100 ألف عاطل و 170 ألف عاطل.

وعلى أقصى التقدير، فإنه من المتوقع أن ينخفض عدد العاطلين عن العمل هذا العام بواقع نحو 200 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي.

ومن المقرر أن تعلن الوكالة الاتحادية للعمل البيانات الرسمية لسوق العمل في ألمانيا في عام 2018 يوم الجمعة المقبل.